Trubadurji spet tu, med nami Primorske novice Z Mlakarjevima kajpada razprodanima koncertoma - predsinočnjim in nocojšnjim - se začenja festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae. Njegova enajsta izvedba bo pod umetniškim vodstvom Bora Zuljana med Novo Gorico in Goriškimi brdi zvenela do nedelje.

