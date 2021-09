(FOTO in VIDEO) Tragedija: Deževalo je na igralce, na električne kable, na umetnine Večer V najboljšem scenariju do sobote bo stavba SNG Drama Ljubljana zaprta zaradi vode, ki je v noči na četrtek v neurju drla od vsepovsod: s strehe na Veliki oder prav takrat, ko so na njem igrali Po...

Sorodno





















Oglasi