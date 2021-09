Slovenski odbojkarji v skupinskem delu SP s Francijo, Nemčijo in Kamerunom 24ur.com Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na žrebu prvega dela tekmovanja dobila tekmece za drugi nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji. V močni skupini D se bo v Ufi pomerila z olimpijskimi prvaki Francozi, Nemci in Kamerunci. Prvenstvo bo na sporedu med 26. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto.

