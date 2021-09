Adrian Ježina je avtor izjemne preobrazbe Telemacha. Še več, to mu je uspelo z ekipo, ki jo je 'podedoval' od predhodnika. Pod njegovo taktirko kriznega in nato razvojnega managementa je podjetje izboljšalo poslovne rezultate, povečalo svoj tržni delež in zadovoljstvo zaposlenih. Je kompetenten vodja in odličen motivator ter velik zagovornik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Kot človeka ga je definiral šport.