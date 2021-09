Na kongresu menedžerjev o nujnosti sodelovanja gospodarstva in politike za razvoj Krizno ogledalo Za razvoj države v spremenjenem okolju zaradi pandemije je nujna usmerjenost v trajnostno gospodarstvo, pomembno bo izkoristiti evropska sredstva za zeleni in digitalni prehod, so poudarili govorci na menedžerskem kongresu v Portorožu. Tako gospodarstvo kot politika sta poudarila nujnost medsebojnega sodelovanja za potrebne spremembe.

