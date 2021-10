Med Natašo in Sonjo vse bolj napeto, pele bodo pesti Zadovoljna.si Čeprav so se dekleta v šovu Ljubezen po domače komajda vselile k Mitji Rusu in tam preživele šele prvo noč, je bila ta že zelo pestra. Nataša Masten naj bi že prvo noč prespala kar pri Mitji, kar je posebej razjezilo Sonjo, ki pa obljublja maščevanje. 'Osvojila ga bom, pa če Nataša desetkrat v eni noči spi z njim,' obljublja.

