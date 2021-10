Za toliko sta se septembra podražila dizel in bencin Cekin.si Cene življenjskih potrebščin so se septembra na letni ravni v povprečju za 2,4 odstotka zvišale, na mesečni pa za 0,1 odstotka znižale. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov, k mesečni deflaciji pa nižje cene počitniških paketov, ugotavljajo v statističnem uradu.

