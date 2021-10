Na Radiu Antena so si omislili Antenin Exatlon, zato so bili tako en dan športni in ekstremni. Ves program od jutra do večera so zadihani vodili s sobnega kolesa. Ker imajo v Planetovem šovu Exatalon že rdečo in modro ekipo, so se radijci poimenovali bela ekipa.



