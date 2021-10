Biden tik pred iztekom roka podpisal zakon o podaljšanju financiranja vlade 24ur.com Ameriški predsednik Joe Biden je tik pred iztekom roka pričakovano podpisal zakon, ki omogoča začasno nadaljevanje financiranja zvezne vlade do 3. decembra letos, potem, ko sta en za drugim ustrezna predloga sprejela najprej senat in potem še predstavniški dom. Če zakona ne bi sprejeli, bi se morali med drugim zapreti vsi zvezni muzeji in nacionalni parki.

Sorodno Oglasi Omenjeni begunci

Joe Biden

Nancy Pelosi

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs

Zdravko Počivalšek

Marjan Šarec