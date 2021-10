Kaj se dogaja? Zala Djurić Ribič je v solzah TOčnoTO.si Zala Djurić Ribič je s sledilci podelila daljšo novičko in poleg zapisa objavila fotografijo. Vse bi bilo v najlepšem redu, če na fotografiji ne bi jokala. Prav prestrašila nas je, kaj se je zgodilo. A nič ne skrbite, bile so solze sreče. Zala je praznovala svoj 25-rojstni dan in poteze njene družine so jo ganile […] Kaj se dogaja? Zala Djurić Ribič je v solzah was first posted on 1 oktobra, 2021 a...

