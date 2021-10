Biden podpisal zakon o začasnem nadaljevanju proračunskega financiranja zvezne vlade Politikis Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek zvečer, tik pred iztekom roka, pričakovano podpisal zakon, ki omogoča začasno nadaljevanje financiranja zvezne vlade do 3. decembra letos, potem, ko sta en za drugim ustrezna predloga sprejela najprej senat in potem še predstavniški dom. Kongres je predlog zakona sprejel nekaj ur, preden se je davi ob šestih […] The post Biden podpisal zakon o začasnem na ...

