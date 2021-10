Jovičić: V Velenju ne bo lahko nobeni ekipi 24ur.com Na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju je bil opravljen žreb skupinskega dela Lige Evropa. Rokometaši Gorenja Velenja bodo igrali v skupini C, v kateri so poleg njih še ekipe SC Magdeburg, IK Sävehof, PAUC Handball, BM Logrono La Rioja in Nexe Našice. Ose napovedujejo, da bodo za vse trd oreh, vlogo favorita pa prepuščajo tekmecem.

