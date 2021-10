Serijski tat v priporu zurnal24.si Radovljiški policisti so v petek, 24. septembra, obravnavali moškega, ki so ga v popoldanskem času zalotili v šolski garderobi. Osumili so ga tatvine denarnice. To je poskušal obdržati s silo in je pričo pri tem tudi odrinil. A vseeno ga je priča zadržala do prihoda policistov. Predrzneža so takrat policisti pridržali, v postopku pa so nato ugotovili, da imajo opravka s serijskim tatom.

Sorodno Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec

Marjan Dikaučič

Zdravko Počivalšek

Joško Joras