Svet olimpizma pretresa nov škandal SiOL.net Svet olimpizma in boksa so včeraj pretresla razkritja znanega kanadskega športnega pravnika Richarda McLarna, ki v svojem poročilu trdi, da je bilo prirejenih najmanj deset boksarskih dvobojev na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016. "Sodniki so bili ustrahovani, ob ringu pa so se sporazumevali z gibi in znaki," je razkril McLaren.

