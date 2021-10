Janja Garnbret s svojo izdajo pločevinke Red Bulla SiOL.net Včeraj so pri proizvajalcu energijske pijače Red Bull uradno predstavili novo pločevinko iz serije "hero can", ki jo krasi podoba najboljše športne plezalke vseh časov, Slovenke Janje Garnbret. Takšne pozornosti so deležni le najboljši med najboljšimi športniki, ki dvigajo meje v svojem športu in navdušujejo tudi zunaj strogo športnih okvirov.

