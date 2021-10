Vozišče na severni obvoznici se je zaradi vode ponekod dvignilo za kar 12 centimetrov 24ur.com Med sredinim rekordnim nalivom se je asfaltno vozišče na severni obvoznici pri priključku Celovška cesta ponekod dvignilo tudi za 12 centimetrov, so sporočili z Darsa. Poškodovano plast so že v celoti odstranili in pričeli z asfaltiranjem. Do nedelje bo promet po obeh pasovih sproščen.

