Joško Joras gladovno stavka, ker so mu hrvaški organi zasegli parcelo, konja in dve kravi Politikis Joško Joras je po poročanju časnika Delo začel gladovno stavko, ker so mu hrvaški organi z izvršbo zasegli kmetijsko zemljišče, za katerega je plačeval najemnino Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Po arbitražni razsodbi je zemljišče pripadlo Hrvaški, ki pa razsodbe ne priznava, in Joras je očitno pričakoval posredovanje Slovenije. Kot poroča Delo, je sodni izvršitelj […] The post Joško Joras gl ...

Sorodno









Oglasi