Mediana: Za polovico vprašanih ukrepi za zajezitev covida-19 prekomerni, za desetino premalo ostri RTV Slovenija Glede na tokratno anketo Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana 53 odstotkov vprašanih meni, da so ukrepi za zajezitev covida-19 prekomerni, kot primerne jih ocenjuje slabih 37 odstotkov, za deset odstotkov pa so premalo ostri.

Sorodno















Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Martina Ratej

Simona Kustec

Joško Joras

Marjan Dikaučič