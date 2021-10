Avstralija za november napovedala odprtje meja za cepljene prebivalce RTV Slovenija Avstralija bo predvidoma novembra za cepljene državljane in prebivalce odprla svoje meje, ki so zaprte že vse od začetka pandemije covida-19 pred letom in pol, je napovedal avstralski premier Scott Morrison.

