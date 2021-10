Državni sekretar Irgolič na letni konvenciji evropskega združenja mlekarjev Vlada RS Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je danes udeležil avdiovizualno letne konvencije, ki jo organizira evropsko mlekarsko združenje. V okviru teme »Trajnostni prehranski sistemi in evropsko mlekarstvo« je državni sekretar izpostavil prioritetne naloge v kmetijstvu med slovenskim predsedovanjem Svetu EU ter izzive in priložnosti za mlekarski sektor, ki jih prinaša Zeleni dogovor in nova Skupna kmetijska politika.

