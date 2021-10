Vojaški letalci začeli uporabljati Pipistrelovo letalo in simulator letenja Vlada RS Minister mag. Matej Tonin in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boscarol sta danes na letališču Cerklje ob Krki predstavila sodelovanje med Ministrstvom za obrambo in navedenim podjetjem, ki bo potekalo na podlagi junija podpisanega Dogovora o preizkušanju ustreznosti šolanja z letali Pipistrel. Predstavili so letala in simulator letenja.

Sorodno Oglasi