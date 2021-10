Odbor za zdravstvo, je včeraj izglasoval predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki so jo so poslanci SMC vložili februarja letos in je predvidevala ponovno možnost vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti in spremembo kriterijev postavljanja lekarniške mreže. “V času vlade SMC so uzakonili, da lokalne skupnosti oz lekarne ne smejo imeti v svoji lasti veledrogerista. In v Mariboru j ...