Policija bo na sobotnem derbiju uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje 24ur.com Policija opozarja, da bo na sobotnem derbiju v mariborskem Ljudskem vrtu uporabila sredstva za fotografiranje in video snemanje. Tehnična sredstva za video snemanje bodo uporabili na več krajih v mestu Maribor, kjer se po navadi zbirajo navijači, v okolici stadiona in tudi na samem stadionu, tako na tleh kot v zraku.

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor

Nogometni klub Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Martina Ratej

Simona Kustec

Miro Cerar

Simon Zajc