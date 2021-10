Na prikritem vojnem grobišču Jama v Kočevskem rogu začeli pripravljalna gradbena dela RTV Slovenija V okviru arheoloških del za izkop žrtev in antropološko obdelavo posmrtnih ostankov iz brezna Jama pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu so se septembra začela pripravljalna gradbena dela. Delo bo predvidoma končano do konca leta 2022.

