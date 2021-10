Dijaki sprožili upravni spor in predlagali upravnemu sodišču začasno odredbo Lokalec.si V srednji šoli v Zagorju ob Savi je del dijakov zavrnil nošenje mask pri pouku in upravnemu sodišču predlagal začasno odredbo, da jim šola dopusti obiskovanje pouka brez zaščitnih mask. Dijakom je danes podporo na protestu pred šolo izrazila skupina občanov, na kraj dogajanja so prispeli tudi policisti, poroča spletni portal Svet24. Kot je za portal povedala ravnateljica šole Aljaša Urbanija, stav ...

