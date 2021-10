Ljubljana bo gostila kolesarski kongres Dnevnik Ljubljana bo prihodnje leto med 14. in 17. junijem gostila svetovno srečanje Velo-city. Gre za največji kongres s področja kolesarjenja, ki bo potekal pod motom Kolesari – spremembo ustvari. Prijave na dogodek so že odprte, organizatorji pa do 13....

