Vlada Janeza Janše – veliki zaposlovalec Dnevnik Vlada je z dopolnilom o kadrovskem načrtu organov državne uprave omogočila zaposlitev do dodatnih 600 ljudi. Večina naj bi bila menda potrebna za boj proti virusu in črpanje evropskega denarja, a vlada se ne more otresti očitkov, da gre zgolj za...

Sorodno





























Oglasi