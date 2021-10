Petkovi protestniki: 'Mi bomo odločali!' 24ur.com Na Trgu republike pred parlamentom so se znova zbrali petkovi protestniki. Tokratni shod so začeli z jasnim opozorilom, "da je protipravno finančno uničevanje STA povsem nedopustno". Predsednika države ter poslance in poslanke državnega zbora so pozvali k takojšnjemu ukrepanju. Protestna akcija je bila posvečena demokraciji in reformi političnega sistema.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Martina Ratej

Simona Kustec

Miro Cerar

Simon Zajc