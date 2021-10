SPEKTAKEL v Stožicah USPEL: Domači in svetovni ZVEZDNIKI nesebično priskočili na pomoč MLADIM ŠPORTN Ekipa Na zelenici stadiona v Stožicah je potekala dobrodelna tekma z udeležbo številnih športnih zvezd, ki so odigrale ekshibicijski dvoboj, namenjen zbiranju sredstev za dobrodelni projekt Botrstvo v športu. Ta pomaga mladim športnikom iz socialno ogroženih družin, skupaj pa je bilo zbranih 120.000 evrov, so sporočili organizatorji.



