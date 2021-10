Politični kameleon Jože Podgoršek hvaležno vrača Grmu Dnevnik Če bo kmetijskemu ministru Jožetu Podgoršku uspelo doseči tudi to, da bo Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, katere ustanovitev je leta 2012 izsilil in katere prvi dekan je bil, financirala država, se lahko takoj vrne na Grm in tam...

