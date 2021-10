Na tekmi v Berlinu antisemitski navijaški incident 24ur.com Na četrtkovi nogometni tekmi evropske konferenčne lige med ekipama Union Berlin in Maccabi Haifa je prišlo do incidenta, ko se je del navijačev domače ekipe z antisemitskimi vzkliki lotil gostujočih navijačev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na dogodke so se odzvali tudi v berlinskem klubu in jih ostro obsodili.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Berlin Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Peter Kauzer

Benjamin Savšek

Tina Maze

Jure Košir