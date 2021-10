V Ljubljani na voljo okoli 450 neprofitnih najemnih stanovanj 24ur.com Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je te dni objavil razpis za oddajo okoli 450 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Ljubljani in tudi na Vrhniki. Stanovanja bodo vseljiva konec leta 2022 oziroma v letih 2023 in 2024. Vloge sprejemajo do vključno 29. oktobra.

