Na Ajdovskem bi zgradili naselje s hišami za 50.000 evrov Primorske novice Potem ko je več slovenskih občin pilotnemu projektu Inštituta Back To The Village Hiša za mlade družine dalo košarico, mu je kot prva v Sloveniji podporo izrazila Občina Ajdovščina. Župan Tadej Beočanin je včeraj z direktorjem inštituta Ernestom Škrjancem podpisal pismo o nameri in verjame, da bo projekt uspel. V občini bi zgradili naselje do 50 montažnih hiš po končni ceni približno 50.000 evrov za hišo.

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Milan Mandarić

Anže Kopitar

Jan Drozg