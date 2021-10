Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno. Drugod bo dopoldne še oblačno, nato se bo jasnilo. Zgornja meja nizke oblačnosti je med 1400 in 1600 metri nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nedeljo bo v zahodni in delu osrednje […] The post Vreme na prvo oktobrsko soboto: Na Primorskem precej jasno, ...