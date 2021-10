Uglasbene žalostinke Vlada Žabota na odru in na zgoščenki ZKP RTV Slovenija RTV Slovenija Repertoar Male mestne muzike, ki jo je osnoval skladatelj in pianist Rudi Pančur, sestoji iz uglasbene poezije Vlada Žabota. Žalostinke po razkriško so te dni izšle na zgoščenki te desetčlanske zasedbe, izid pa bo pospremil koncert v Cankarjevem domu.

