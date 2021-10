Vojaški incident med Kitajsko in Tajvanom SiOL.net V tajvanski zračni prostor je v petek vdrlo kar 38 kitajskih bojnih letal. To je največji vdor v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe doslej. V Taipeiju so dejanja Kitajske ostro obsodili.

