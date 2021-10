Popoln uspeh slovenskih skakalk: Bogatajeva do skupne zmage 24ur.com Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj je na finalu poletne sezone v Klingenthalu na veliki skakalnici zasedla drugo mesto. Zmagala je Avstrijka Marita Kramer. Slovenke, na zadnji tekmi so bile štiri v "top 10", so obenem ubranile zmago v pokalu narodov poletne velike nagrade.

