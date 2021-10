Moški poklical gorske reševalce, da ne bi zamudil letala 24ur.com Cilj in želja gorskih reševalcev je pomagati ljudem, ki so poškodovani in oboleli v gorah. Občasno pa se srečujejo tudi z nenavadnimi in nerazumnimi zahtevami planincev.

