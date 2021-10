Kosovski specialci Kforju predali nadzor na mejnih prehodih 24ur.com Pripadniki posebnih enot kosovske policije so se v skladu s četrtkovim dogovorom okoli poldneva začeli umikati z mejnih prehodov Brnjak in Jarinje, nadzor pa so prevzele sile misije Kfor. Stekel je že tudi promet preko meje, ki je bil blokiran zaradi nepriznavanja registrskih oznak na vozilih iz Srbije.

Kosovo

