Roglič še drugič v karieri slavil na dirki po Emiliji Večer Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec jesenske italijanske klasike po Emiliji. Na 195,3 km dolgi trasi od Casalecchia di Rena do vrha na San Luci nad Bologno je 31-letni Kisovčan ugnal Portugalca Joaa Almeido in Kanadčana Michaela Woodsa. Drugega slovenskega predstavnika Tadeja Pogačarja ni bilo med najboljšimi.

