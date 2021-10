DL: Petra in njene torbice UP Lokalno.si Petra Ulaga je tista novomeška lepotica, ki je bila pred leti miss fotogeničnosti Slovenije, še prej pa miss Dolenjske. Svojo lepoto je zadržala tudi v zrelejših letih. Ujeli smo jo na Krku, kjer preživlja velik del poletja in snuje ideje za svojo linijo ženskih torbic. Tudi sama jih z veseljem nosi in tole na fotografiji, ki je iz nove kolekcije, je poimenovala UP Luna. Vanje kdaj pa kdaj vplete ...

