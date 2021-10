Lažne objave na družbenih omrežjih: smrt 28-letne nosečnice, 17-letnica s strdki po cepljenju ... 24ur.com Zgrešena komunikacija odgovornih, nezaupanje v stroko, tragična smrt 20-letnega dekleta in lažne novice, ki se po družbenih medijih širijo kot požar, so po mnenju psihologa Marka Poliča razlogi, da je ura v Sloveniji odbila že pet čez dvanajsto in da bi morali odgovorni resno razmisliti, kako naprej.

