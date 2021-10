V Ljubljani je bil danes Pohod za življenje z geslom Človekovo življenje je nedotakljivo, s katerim so udeleženci sporočali, da splav vzame človekovo življenje. Istočasno pa je bil organiziran tudi protishod, na katerem so udeleženci podprli to, da ženska sama svobodno razpolaga s svojim telesom in svobodno izbira o rojstvu otrok. Shoda se je udeležil tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore V sred ...