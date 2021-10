Neprijazen september za lastnike delnic, kriptotržišče v višji prestavi RTV Slovenija September je na Wall Streetu upravičil slab sloves, skrb številka ena sta inflacija in vse višja donosnost vladnih obveznic. So pa zadnji teden poskočile kriptovalute, potem ko so ameriške oblasti sporočile, da bitcoina ne nameravajo prepovedati.

