Alex Levy (Jennifer Aniston) in Mitch Kessler (Steve Carell) sta uspešna voditelja jutranjega informativnega programa velike ameriške zasebne televizijske mreže. Sta cenjena in popularna, prava deloholika. Zaradi visoke gledanosti oddaje sta iztržila bajne pogodbe in živita kot zvezdnika: ona v nadstandardnem stanovanju z velikimi steklenimi okni in pogledom na mesto, on v razkošni vili. Ponje za ...