Globalno tehnološko podjetje Huawei je uradno zagnalo projekt za inovacije na področju digitalnih financ in varnosti (Fin²Sec), katerega cilj je oblikovati središče za spopad z izzivi na področju osebnih financ. Ambiciozen projekt pod vodstvom Huaweia namerava podpreti finančni sektor in razviti inovativne tehnologije za izboljšanje finančne dobrobiti strank, izboljšati izkušnje in spodbuditi zves ...