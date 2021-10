Prihodnji teden v parlamentu: Predvidoma izredna seja DZ o predlogih proračunov in o (ne)ukrepanju Politikis Poslance ta teden predvidoma čaka izredna seja DZ, na kateri se bodo seznanili s predlogoma državnih proračunov za prihodnji dve leti. Datum seje bo v torek potrjeval kolegij predsednika DZ, predvidoma se bo odvila v četrtek. Na sejah odborov bodo poslanci razpravljali tudi o ukrepanju zoper izgrede na protestih in nabavah v obrambi. DZ se […] The post Prihodnji teden v parlamentu: Predvidoma izre ...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek

Matej Mohorič

Jan Oblak