Zgodovinski podvig Jana Oblaka! To ni v tem stoletju uspelo še nikomur. SiOL.net Nogometaši Atletica so v derbiju 8. kroga španskega prvenstva v soboto zadali boleč udarec Barceloni. Premagali so jo z 2:0, poglobili njeno rezultatsko krizo, Jan Oblak pa je znova ohranil mrežo nedotaknjeno in se zapisal v zgodovino kot prvi vratar, ki je v 21. stoletju v španskem prvenstvu ostal nepremagan na treh zaporednih tekmah proti katalonskem velikanu! Dvoboj je zaznamovala tudi gesta Luisa Suareza po zadetku za 2:0, ki je dvignila nemalo prahu.

