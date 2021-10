Več deset tisoč žensk v ZDA na shodih za pravico do splava Dnevnik Več deset tisoč žensk je v soboto v številnih mestih po ZDA sodelovalo na shodih proti omejevanju pravice do splava. V Washingtonu se je na trgu pri Beli hiši zbralo okoli 10.000 ljudi in se sprehodilo do stavbe vrhovnega sodišča, ki bo imelo zadnjo...

