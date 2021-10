V Liverpoolu na ogled portret skupine The Beatles 24ur.com Figurativni portret skupine The Beatles je leta 1984 ustvaril Jonathan Hague, eden najboljših prijateljev Johna Lennona v času študija, ki je umrl leta 2015. Sliko je Hagueova družina nato podarila muzeju skupine The Beatles v Liverpoolu, kjer je sedaj tudi razstavljena. Lastnik muzeja je brat nekdanjega bobnarja legendarne skupine, dogodka ob predstavitvi umetniškega dela pa se je udeležila tudi...

Sorodno Oglasi Omenjeni John Lennon

New York

The Beatles Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Matej Mohorič

Zdravko Počivalšek

Tim Gajser